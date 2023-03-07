Первое место по росту цен на вторичное жилье в России занял Краснодар

Стоимость квартир на вторичном рынке в столице Кубани увеличилась на 7,5% за прошедший месяц. На втором месте Челябинск — 4,6%, замыкает тройку лидеров Нижний Новгород — 3,5%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании «Этажи».

Аналитики связывают изменения цен на рынке вторички со ставками по ипотеке.

С 1 января ипотечная ставка по льготной программе увеличилась с 7 до 8%. Кроме того, теперь строительные компании совместно с банками не могут субсидировать ипотеку под 0,01% (девелоперы имеют возможность снижать ставку лишь до 5,5%).

По данным риэлторов, с конца прошлого года объем предложения на вторичном рынке вырос, что снизило конкуренцию за покупателя.

Георгий Ефименко

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