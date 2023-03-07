В Сочи открыли новый офис врача общей практики на 2 тысячи человек

В ауле Хаджико Лазаревского района Сочи открыли новый офис врача общей практики. Он будет обслуживать более 2 тыс. человек, в том числе 470 детей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова отметила, что жители аула ждали открытие медучреждения, поскольку населенный пункт находится в горной местности, и им приходилось ездить в поликлинику в город. В новом ВОПе будет работать кардиолог, невролог, эндокринолог и терапевт. Также там можно будет сделать УЗИ, электрокардиографию и сдать анализ крови.

Всего на Кубани работают 262 офиса ВОП. В 2023 году в регионе планируют построить еще 14.

Татьяна Ручкина

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