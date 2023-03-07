8 марта в центре Краснодара ограничат движение транспорта для проведения забега

8 марта в центре Краснодара с 6 часов утра и до окончания женского забега будет ограничено движение автомобилей. Освобождать улицы от припаркованных машин начнут 7 марта в 20 часов, сообщает пресс-служба мэрии.

Для проведения забега временно ограничат движение транспорта по улицам: Красная (от ул. Постовой до ул. Мира), Пушкина, Советская и Комсомольская (на участках от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской). В связи с этим водителей просят заранее скорректировать свои маршруты.

Забег Beauty Run пройдет 8 марта в 9 часов. Девушки будут бежать дистанцию в 3 км по улице Красная - от ул. Пушкина до ул. Мира. Для участия в забеге необходима предварительная регистрация.

Татьяна Ручкина

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