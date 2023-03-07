Объем просроченной ипотеки на строящееся жилье в Краснодарском крае в январе вырос на 4,3%

Объем просроченной ипотечной задолженности на покупку строящегося жилья в Краснодарском крае в январе этого года вырос на 4,3%. Об этом говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант».

Общий объем просроченной ипотеки на первичном рынке региона по итогам января составил 21 млн руб.

Значительный прирост также отмечен в Республике Адыгея (в 1,6 раза) и Республике Крым (в 1,5 раза).

В агентстве уточняют, что к проблемной ипотечной задолженности относятся кредиты, по которым платежи прекращены 90 и более дней назад.

«Доля ипотеки на стройку в общем портфеле превысила половину, а застройщики и кредиторы увлеклись собственными псевдольготными программами. Кроме того, изменились и правила игры — регулятор ужесточил требования к платежеспособности заемщиков»,— комментирует тенденцию генеральный директор коллекторского агентства Денис Аксенов.

Совокупная задолженность по России выросла на 3%, до 4,9 млрд руб.

Олег Исаев

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