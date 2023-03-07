Колесо обозрения в Ярославле запустят 8 марта

В Ярославле колесо обозрения после трехмесячного простоят запустят 8 марта, об этом сообщил «Ъ-Ярославль» владелец аттракциона и генеральный директор ООО «Триколор К» Владимир Коллар. Инспекция административно-технического надзора Ярославской области возобновила регистрация аттракциона после ее приостановки из-за аварии 11 декабря. Соответствующее решение инспекции есть в распоряжении «Ъ-Ярославль».

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Фото: Правительство Ярославской области Колесо обозрения в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Господин Коллар сообщил, что 6 марта были завершены все испытательные работы и получены акты оценки технического состояния колеса обозрения специализированной организацией. Сегодня, 7 марта, инспектор провел осмотр аттракциона и решил возобновить государственную регистрацию колеса обозрения на основании устранения последствий аварии и предоставления соответствующих документов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что утром 11 декабря колесо обозрения высотой 65 метров остановилось из-за замыкания. В двух кабинках находились четыре человека, в том числе двое детей. На эвакуацию застрявших людей спасателям потребовалось 4 часа.

Алла Чижова