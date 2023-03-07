Прокуратура Волжского района помогла обеспечить инсулиновой помпой ребенка-инвалида

В Саратове страдающий сахарным диабетом ребенок после вмешательства прокуратуры был обеспечен медизделиями.

По информации областного надзорного ведомства, в прокуратуру Волжского района обратилась мать 10-летнего мальчика. Она сообщила, что ее сыну-диабетику по жизненно важным требуется коррекция инсулинотерапии с последующей установкой инсулиновой помпы с системой круглосуточного мониторинга гликемии.

Однако пациент медизделием и расходными материалами к нему обеспечен не был.

Прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на региональное министерство здравоохранения и больницу, в которой ребенок стоит на учете, обязанности обеспечить ребенка-инвалида инсулиновой помпой и сенсорами для мониторинга глюкозы, а также о взыскании расходов, которые родители мальчика понесли на самостоятельное приобретение изделий - 139 тыс. руб. - и компенсации морального вреда в размере 30 тыс. руб.

Эти требования суд удовлетворил.

Марина Ковалева