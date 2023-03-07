Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура Волжского района помогла обеспечить инсулиновой помпой ребенка-инвалида

В Саратове страдающий сахарным диабетом ребенок после вмешательства прокуратуры был обеспечен медизделиями.

По информации областного надзорного ведомства, в прокуратуру Волжского района обратилась мать 10-летнего мальчика. Она сообщила, что ее сыну-диабетику по жизненно важным требуется коррекция инсулинотерапии с последующей установкой инсулиновой помпы с системой круглосуточного мониторинга гликемии.

Однако пациент медизделием и расходными материалами к нему обеспечен не был.

Прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на региональное министерство здравоохранения и больницу, в которой ребенок стоит на учете, обязанности обеспечить ребенка-инвалида инсулиновой помпой и сенсорами для мониторинга глюкозы, а также о взыскании расходов, которые родители мальчика понесли на самостоятельное приобретение изделий - 139 тыс. руб. - и компенсации морального вреда в размере 30 тыс. руб.

Эти требования суд удовлетворил.

Марина Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...