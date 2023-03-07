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ГК «Бештау» получит новый участок в Ростове для размещения производства ноутбуков

Группа компаний «Бештау» планирует расширение производства ноутбуков в Ростове-на-Дону. Для этих целей компании выделят дополнительный участок земли по поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

«В ближайшую неделю город будет докладывать свои предложения по предоставлению земельных участков. Подыскали три площадки. Мы учитываем интересы компании, которая считает, что участок должен быть в западной части города», — сказал Василий Голубев.

На выбранной территории построят быстровозводимое здание. Здесь планируется производить ноутбуки и в дальнейшем — литий-ионные батареи. На предприятии будет запущен полный цикл производства. Ежегодно здесь будут выпускать 50 тыс. ноутбуков. Объем инвестиций на первом этапе составит 800 млн руб., а в дальнейшем будет увеличен до 8 млрд руб.

Напомним, в прошлом году ГК «Бештау» запустила в Ростове производство электронных плат.

Анастасия Назарова

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