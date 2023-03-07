«РИА Новости»: противодронное ружье «Гарпия» прошло успешные испытания в ДНР

Под Донецком на коптере DJI Mavic Pro протестировали отечественное противодронное ружье «Гарпия». Испытания прошли успешно, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственного корреспондента.

В результате применения «Гарпии» коптер теряет связь с оператором, после чего замирает, либо отправляется обратно на место взлета, передает корреспондент агентства. Отмечается, что под воздействием «Гарпии» местоположение исходной точки может измениться, и коптер улетит по ложным координатам.

Ружье «Гарпия» с оптическим прицелом работает от литий-ионного аккумулятора. По заявлению разработчиков, эффективная дальность действия ружья составляет от 500 метров до двух километров.