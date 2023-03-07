Объем кредитования жителей Кубани в 2022 году снизился на 18%

В 2022 году жителям Краснодарского края выдали кредиты на 447,6 млрд руб. Это на 18% меньше, чем в 2021 году, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Всего за год жителям Кубани выдали 1,75 млн кредитов, что на 10% меньше, чем годом ранее. По активности кредитования регион занял четвертое место в России. Эту же строчку Краснодарский край занял и в рейтинге регионов по объему одобренных лимитов кредитных карт — 838,6 тыс. (+10%) на 65,64 млрд руб. (+6%). Их средний чек составил 78 тыс. руб., что на 4% меньше, чем в 2021 году.

В 2022 году на Кубани выдали 23 тыс. автокредитов на 28,7 млрд руб. По сравнению с прошлым годом количество выданных займов снизилось на 50%, объем — на 46%. При этом на 7% вырос средний чек автокредитов, до 1,25 млрд руб. По объему выданных POS-кредитов Кубань также заняла четвертое место: 219,2 тыс. штук (-34%) на 12 млрд руб. (-26%). Средний чек составил 55 тыс. руб., что на 12% больше, чем в прошлом году.

Наличными в регионе было выдано 620,7 тыс. кредитов на 168,4 млрд руб., что меньше, чем в прошлом году, на 17% и 31% соответственно. Средний чек составил 271 тыс. руб., что также на 17% меньше.

Количество одобренных на Кубани ипотек составило 43,7 тыс., что на 28% меньше, чем в 2021 году. При этом объем одобренных средств вырос на 2%, до 172,7 млрд руб. Средний чек выданных ипотечных кредитов составил 3,9 млн руб., что на 42% больше, чем год назад.

В тройку лидеров по всем выданным кредитам вошли Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Всего в 2022 году в России выдали 41,93 млн новых кредитов (-9%) общим объемом 11,25 трлн руб. (-24%). Количество новых карт выросло на 15%, до 19,77 млн, объем одобренных лимитов — на 14%, до 1,62 трлн руб. Средний лимит по карте уменьшился за год на 1%: с 83 до 82 тыс. руб. Количество новых выданных автокредитов в России сократилось на 44%, до 462,59 тыс., объем их выдачи — на 39%, до 549,3 млрд руб. Средний размер автокредита вырос на 9% — с 1,09 до 1,19 млн руб.

Наличными в стране выдали 15,61 млн кредитов (-19%) на 4,44 трлн руб. (-34%), их средний размер снизился на 17% — с 351 до 285 тыс. руб. Количество POS-кредитов снизилось на 30%, до 4,85 млн, а объемы — на 23%, до 257,21 млрд руб. Жителям России выдали 1,23 млн ипотек (-34%) на 4,38 трлн руб. (-20%).

Татьяна Ручкина

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