«Мне было важно получить богатый разнообразный опыт, ведь тогда ты становишься более ценным специалистом»:

Эксперт по цифровому маркетингу Ольга Егорова пришла в сферу на последних курсах университета. Ее путь начался с победы в международном конкурсе Samsung, где затем проработала более 8 лет. Спектр задач Ольги Егоровой был широким - от взаимодействия с клиентами до успешного ведения крупнейших рекламных кампаний.



Ольга Егорова рассказала о своем профессиональном пути, специфике сферы цифрового маркетинга и поделилась ценными советами с теми, кто стоит в начале карьерного пути.

Ольга, расскажите, как вы пришли в профессию?

Я окончила Высшую школу экономики. На 4 курсе стажировалась в компании KPMG в отделе аудита, но поняла, что это не мое. Впереди был пятый курс, а совмещать интенсивную работу с учебой для меня стало уже невозможным. Тем более, что я шла на красный диплом. В середине пятого курса устроилась финансовым аналитиком в международную пивную компанию и продолжила бы свою карьеру там, если бы не выиграла конкурс от Samsung. Для меня это стало полной неожиданностью. Моя карьера определилась программой Samsung Global Scholarship Program, в рамках которой я попала в отдел развития цифровых сервисов и участвовала в запуске магазина мобильных приложений Samsung Apps.

Расскажите, в чем заключалась суть конкурса Samsung? Как вам удалось стать единственным победителем от страны?

Компания предлагала пройти обучение по направлению MBA в престижном корейском университете, который сотрудничал с американской школой бизнеса MIT Sloan Management School. Samsung покрывал все расходы на обучение и проживание, предоставлял жилье во время работы в штаб-квартире в Сувоне. По условиям программы, мы должны были отработать один год в головном офисе в Южной Корее и еще 3 года в своей стране.

Организаторы конкурса выбирали выпускников ведущих вузов с высокой успеваемостью. Была серия интервью с отделом кадров Samsung, где были и корейские сотрудники. Тогда проверялся уровень владения английским языком. Потом предлагалось выполнить задания и подготовить презентацию.

На последнем этапе отбор проходил в Галерее Samsung. Беседа со мной произвела на жюри наибольшее впечатление, так как кроме успеваемости и результатов решения заданий, оценивали мои личные качества - насколько я смогу интегрироваться в новую среду. Я по натуре человек очень любознательный и авантюрный. Они отметили это и выбрали меня победителем от России.

Во время обучения в корейско-американском университете вы выбрали направление глобального маркетинга. Чем вас привлекла эта сфера?

У меня уже был опыт в финансах, поэтому отдала предпочтение тому, где фокус делается не только на цифры. В глобальном маркетинге были нужны и креативные способности. Меня привлекала возможность изучать поведение людей, выявлять их “боли” и потребности, влиять на их мнение и поведение через запоминающиеся образы, правильное сообщение.

Какой крупный проект стал для вас первым в профессиональной деятельности?

Когда я пришла в Samsung, компания запускала устройства на платформе bada. На этих смартфонах был установлен магазин приложений Samsung Apps. Я развивала этот сервис, приглашая к сотрудничеству разработчиков и продвигая его среди пользователей. С этого началась моя работа в головном офисе Samsung, потом я продолжила ее в Москве. За полтора года я привлекла более 200 партнеров и получила награду за лучший маркетинг Samsung Apps в Европе.

Какая рекламная кампания, на ваш взгляд, стала самой успешной во время работы с Samsung? Почему?

В моей карьере в Samsung мне очень запомнился проект, который я лидировала - Samsung Launching People, кампания #янебоюсь. Целью было показать, как современные технологии могут помочь людям преодолеть собственные страхи. Специалисты в Корее разработали ПО – цифровой курс в виртуальной реальности по преодолению страхов с помощью устройств Samsung, которые соединялись между собой: смартфон, часы и очки виртуальной реальности. Нужно было пройти этот курс, чтобы почувствовать себя увереннее.

Мы предложили молодым людям поделиться историями о своих страхах, . Мы выбрали нескольких на прохождение курса, а дальше предлагали им попробовать преодолеть страх в реальности. Так, одна из участниц впервые прыгнула с парашютом. По итогу кампании бренд-метрика «самый предпочитаемый бренд в потребительской электроники» выросла на 9 п.п, а Россия вошла в четверку стран с самыми успешными результатами по всему миру.

Вы успешно реализовали и другие рекламные кампании. Расскажите о работе с digital частью в Unilever: в чем заключались ее особенности?

Когда я пришла в Unilever, компания проходила цифровую трансформацию. Моей задачей было ее лидирование для крупнейшей категории – красота и уход за собой. Также мы внедряли работу с данными на всех этапах маркетинговой воронки, собирали данные о пользователях, обрабатывали, делали выводы. На основе этой информации составляли персонализированные предложения для разных сегментов аудитории.

Сбор качественных данных – одна из сложностей в интернет-маркетинге, особенно в категории FMCG, где нет автоматического пополнения базы, как, например, при активации нового мобильного устройства.

Во время работы в Unilever мне удалось найти новые способы сбора данных: стикеры и чат-боты в Вконтакте, партнерство с сервисом мобильных карт лояльности «Кошелек», установка сэмпломатов в магазинах косметической продукции. Все это было успешно реализовано.

Вы долгое время очень эффективно работали в компаниях на стороне крупных клиентов. Почему вы решили получить опыт работы на стороне платформы, медийной площадки? Расскажите о сотрудничестве с TikTok.

Мне было важно получить богатый разнообразный опыт, ведь тогда ты становишься более ценным специалистом, способным посмотреть на проблему со всех сторон. Неслучайно многие известные компании нанимают людей с разнообразным бэкграундом, ведь так команда становится сильнее.

У меня был исключительно клиентский опыт, а TikTok уже был на волне растущей популярности и роста аудитории. Было очевидно, что у этой площадки прекрасные перспективы. В TikTok была собрана сильная команда из разных отраслей и индустрий. Мне захотелось стать ее частью, расширить знание о рекламном рынке и узнать что-то новое в своей области развития.

В отличие от моих предыдущих работодателей, TikTok был относительно небольшой компанией, менее регламентированной, с большей свободой и возможностями проявить себя, поработать на разных рынках. Например, в 2022 году я реализовала проекты на рынке Японии. Тот уровень перфекционизма в японской команде, который я увидела, очень сильно повлиял и на мой стиль работы в лучшую сторону.

Вам удалось стать востребованным экспертом и достичь успеха в сфере digital-маркетинга. Что вы можете посоветовать начинающим специалистам в этом направлении?

Молодым специалистам я бы посоветовала постоянно обучаться и расширять свою экспертизу. Digital-маркетинг - очень динамичная сфера. Инструменты, которые актуальны сейчас, могут сильно измениться через несколько лет.

Пять лет назад TikTok вообще не существовал как канал для digital-рекламы, а сейчас это самое популярное приложение в мире, которое во многих странах уже нельзя не учитывать в медиасплите. В России медиаландшафт также сильно изменился в последний год. Некоторые digital-каналы уже недоступны, на их место приходят другие.

Технологии развиваются с бешеной скоростью и влияют на то, как бренды смогут достучаться до своих потребителей. Важно всегда держать руку на пульсе и отслеживать меняющиеся тренды.