Паспорта для семей мобилизованных могут появиться в Поволжье

Идею курганского губернатора Вадима Шумкова о паспортах для мобилизованных реализовали не только в Курганской области, но и в Вологодской области, и в Санкт-Петербурге. Президент Владимир Путин предложил ввести такие документы повсеместно.

Обсуждаемый паспорт представляет собой документ семьи и перечень вопросов, с которыми нужно помочь. Благодаря такой бумаге федеральные и региональные власти могут более адресно подойти к решению проблем.

«Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая, и, думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну», — обозначил господин Путин. Так, паспорта для семей мобилизованных могут появиться и в регионах Поволжья.

Дарья Васенина