Астраханец, который избивал падчерицу в Краснодаре, предстанет перед судом

Житель Астраханской области предстанет перед судом в Краснодаре по обвинению в избиении пятилетней падчерицы. Об этом сообщила пресс-служба городского управления МВД.

По данным полиции, в дежурную часть обратилась женщина, которая заметила множественные побои на теле соседского ребенка. В ходе следствия выяснилось, что мать двух детей сожительствовала с 21-летним мужчиной из Астраханской области. Он долгое время избивал 5-летнюю падчерицу ногами, ремнем, зарядкой от телефона. Медосвидетельствование показало, что у ребенка зафиксировали ушибы мягких тканей, ссадины головы, шеи, грудной клетки, сотрясение мозга.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. По ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) иногороднему грозит до двух лет лишения свободы.

Олег Исаев

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