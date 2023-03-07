В Тюменском регионе подведены итоги первого этапа Всероссийской олимпиады «Россети»

Энергетики подвели итоги первого этапа Всероссийской олимпиады школьников Группы «Россети». В Тюменском регионе в нем приняли участие более 400 учащихся 9-11 классов, что в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом. 234 школьника представляли ХМАЮ-Югру. 29 ребят, набравшие наибольшее количество баллов за решение задач по математике, информатике и физике, прошли во второй тур олимпиады.



Отметим, среди желающих проверить знания в точных науках и современных технологиях около 35 % - девочки. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 5 процентных пунктов.

Группа компаний «Россети» проводит Всероссийскую олимпиаду школьников с 2018 года. Мероприятие включено Министерством просвещения РФ в перечень олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов на 2022/23 учебный год. Это позволяет победителям олимпиады получить дополнительные баллы при поступлении в вуз.