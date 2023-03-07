В Краснодаре продают землю и котельную ООО «Теплоэнергетик»

Конкурсный управляющий выставил на торги имущественный комплекс ООО «Теплоэнергетик» в Краснодаре, начальная цена лота — 63,4 млн руб. Сообщение об этом опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

В единый лот входят земельный участок, здание котельной, тепловая сеть от котельной, оборудование котельной. Торги состоятся в форме аукциона на площадке «А-Коста» 18 апреля 2023 года. Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 20% от начальной продажной цены имущества.

С требованием о признании ООО «Теплоэнергетик» банкротом в Арбитражный суд Краснодарского края обратился в сентябре 2020 года ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар». Долг общества перед кредитором составил 33,2 млн руб.

Дебиторская задолженность должника на тот момент составляла 20,7 млн руб. Представитель должника сообщил суду, что общество намерено погасить эту задолженность. С его слов, работа по взысканию дебиторской задолженности ранее не осуществлялась, так как бывший директор не передает первичную документацию.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Теплоэнергетик» зарегистрировано в Краснодаре в 2017 году. Основной вид деятельности — производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха. Учредителями предприятия в равных долях (20% УК) являются: Виктория Коваленко, Майя Коваленко, Василиса Коваленко, Валентина Гусейнова и Шахбан Гусейнов. Выручка компании за 2020 год составила 2,2 млн руб., прибыль — 101 тыс. руб.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram