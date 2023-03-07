В букетах перебирают цветы

Цветочные магазины готовятся к ажиотажному спросу 8 Марта. Участники рынка, опрошенные “Ъ FM”, рассчитывают, что праздник окажется для них более прибыльным, чем в предыдущие два года. По их словам, в 2021-м интерес к услугам флористов был меньше обычного из-за последствий пандемии, а в 2022-м — на фоне геополитической ситуации. В этот раз проблем не ожидается, хотя цена букетов за последние 12 месяцев выросла. Средняя стоимость цветочной композиции сейчас достигает 1,5 руб., что на 11% больше прошлогодних значений, выяснили аналитики компании «Эвотор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Продавцы переписывают ценники не только из-за приближения праздников, но и из-за сложностей с логистикой, отметил основатель сервиса по доставке цветов Germen Антон Ануров: «В начале марта 2022-го у всех было немного шоковое состояние, потому что корпоративные клиенты не закупали цветы в прежнем объеме, заказы практически свелись к нулю. В этом же году мы видим восстановление рынка.

Что касается частных клиентов, то 8 Марта — это всегда стабильный взрыв спроса, но средний чек при этом меньше где-то процентов на 10-15, а стоимость цветка чуть-чуть подросла. Мы повысили цены перед праздниками из-за общей логистики и из-за поставщиков. В частности, из-за спроса голландцы — основной поставщик цветов — повышают цены на 20%».

Традиционно самые популярные цветы в преддверии праздника — розы и тюльпаны. Средняя стоимость первых за год почти не изменилась (около 256 руб. за штуку), а вот тюльпаны даже подешевели на 3%, большинство флористов продает их по 169 руб., данные приводит «Эвотор».

Впрочем, сейчас клиенты стараются собирать букеты не только со стандартным для 8 Марта наполнением, но и ищут альтернативы: востребованы, например, сирень и сухоцветы. Из еще одной особенности этого года собеседники “Ъ FM” отмечают падение спроса на пышные композиции. Изменился и ассортимент цветов, найти хризантемы в московских магазинах теперь почти невозможно, рассказала владелица группы компаний «Королевские оранжереи» Ирина Роговцева:

«Хризантемы, если и найдете, то по сравнимой с пионами цене. Нидерланды, Европа — основной поставщик материала — сейчас не могут обеспечить в теплицах необходимые температуру нагрева и освещение в связи с энергетическими проблемами. Поэтому с хризантемами возникли проблемы, цветы приходили очень маленького веса с тонкими ветками, а их стоимость достаточно высока. Поэтому мы не понимаем, как их продавать, то есть какую наценку мы можем себе позволить поставить. Так что в связи с некондицией мы хризантемы не берем.

Кроме того, есть сложности с доставкой. Если раньше с аукциона до прилавка товар шел всего лишь дней пять, то сейчас срок составляет более двух недель. Соответственно, срок жизни самого цветка в букете сильно уменьшается.

И, конечно, жалобы клиентов на то, что букеты стоят хуже, мы тоже слышим. Если говорить о трендах этого года, то образы букетов — это что-то легкое, воздушное, какие-то цветущие ветки, сирень, ранункулюсы, снижается спрос на розы».

Ажиотажного спроса на 8 Марта ожидают и рестораторы. Участники рынка рассказали “Ъ FM”, что в большинстве заведений столики на праздничный вечер были забронированы еще две недели назад.

В парфюмерных и ювелирных магазинах тоже ждут наплыва клиентов, ведь в качестве подарка россияне по-прежнему в 70% случаев выбирают аксессуары, сумки и косметику, отмечают в консьерж-сервисе Konsierge. В компании привели примеры более неожиданных презентов — это, например, экскурсия в частную картинную галерею, билет на банджи-джампинг и ужин на крыше столичной высотки.

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Иван Хорушевский