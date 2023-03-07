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Коммерсантъ FM
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ФСБ депортировала приезжего из Центральной Азии за намерение вступить в ВСУ

ФСБ по Москве и области вынесло предостережение приезжему из одной из среднеазиатских республик. По данным спецслужб, он планировал принять участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Иностранец дал признательные показания и был депортирован.

По данным ФСБ, мужчина ранее прошел срочную службу в должности стрелка мотострелковой бригады Министерства обороны одной из среднеазиатских республик. Спецслужба утверждает, что он хотел «осуществить преступные намерения в целях получения материального вознаграждения, обещанного ему неизвестным в интернете».

«С учетом того что действия указанного иностранца были направлены против безопасности РФ и создали условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК России (наемничество), ему объявлено официальное предостережение о недопустимости таких действий. Принято решение о его депортации и закрытии въезда на территорию РФ»,— рассказали в ведомстве (цитата по «Интерфаксу»).

Лаура Кеффер

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