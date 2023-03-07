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Клиенты «Т Плюс» в Пермском крае получили квитанции на оплату тепла за февраль

Расчетно-кассовые центры (РКЦ) «Инкомус», «КРЦ-Прикамье» и «Пермэнергосбыт» завершили доставку квитанций на оплату услуг отопления и ГВС за февраль 2023 года клиентам «Т Плюс» в Пермском крае. Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о важности своевременного внесения платежей для организации качественного и надежного тепло- и горячего водоснабжения клиентов.

Квитанции доставляются клиентам в почтовые ящики, кроме того, на сайтах расчетно-кассовых центров доступна подписка на получение электронных квитанций, доставляемых на электронную почту. В случае возникновения вопросов, касающихся начислений, клиенты могут обратиться в свой расчетно-кассовый центр. Все контактные данные приведены на квитанциях.

Цифры в квитанциях формируются на основе показаний общедомовых приборов учета (кроме зданий, где начисления проводятся по нормативам) — чем холоднее на улице, тем больше тепла отпускается в сеть. Чтобы снизить размер платежей, необходимо провести энергоаудит дома и реализовать мероприятия по энергосбережению.

В «ЭнергосбыТ Плюс» также напоминают, что платежи за тепло и горячую воду, как и любые другие коммунальные платежи, являются обязательными и безотлагательными. Просрочки и неоплаты приведут к принудительному взысканию средств с банковских счетов и аресту имущества. «Каждый рубль платежей — это вложение в развитие инфраструктуры теплоснабжения, а значит – в повышение качества, безопасности услуг и комфорт каждого клиента», — подчеркнул директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс», состоящая из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Клиентами компании являются более 7 млн физических лиц и более 180 тысяч юридических лиц.

«ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территории Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики. Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к ней жителя или предприятия.

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»

Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций и теплоснабжающих предприятий компании ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Чайковский, Березники, Лысьва) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», АО ВЦ «Инкомус».

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»

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