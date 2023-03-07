Налоговые органы банкротят «Башкирские нефтепродукты» из-за долга в 36 млн рублей

В Арбитражный суд Челябинской области поступило заявление о банкротстве ООО «Башкирские нефтепродукты» (Нязепетровский район). Документы направила межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Челябинской области из-за долга в размере почти 36 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Заявление подано в суд 6 марта и заявление пока не принято к производству.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Башкирские нефтепродукты» зарегистрировано в 2013 году в селе Ункурда Нязепетровского района. Основной вид деятельности – «торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами». Владельцем 100% уставного капитала компании принадлежат Роману Григорьеву, которому также принадлежит 50% ООО «БНП Плюс». Последней принадлежит сеть автозаправок, расположенных в Челябинской, Свердловской областях и Башкирии. Роман Григорьев также является владельцем половины доли и директором ООО «Ункурдинская нефтебаза». В ноябре 2022 года Арбитражный суд Челябинской области ввел в отношении этой компании первую процедуру банкротства – наблюдение по заявлению самого ООО из-за долгов в размере почти 233 млн руб.