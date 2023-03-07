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В Волгограде детям стало плохо на 3D-сеансе в школьном кинотеатре

Дети почувствовали ухудшение самочувствия во время просмотра фильма в актовом зале волгоградской школы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

«Несколько учащихся средней школы №75 пожаловались на ухудшение самочувствия в ходе просмотра 3D-фильма научно-популярной тематики. Просмотр был организован приглашенной организацией», — рассказали в мэрии, уточнив, что всех пожаловавшихся осмотрели медики.

В учебном заведении идет проверка. Работает межведомственная комиссия, в которую входят сотрудники департамента по образованию и комитета здравоохранения Волгоградской области.

В комитете здравоохранения изданию уточнили, что в просмотре участвовали порядка 100 школьников. В больнице №25 осмотрели семерых детей 11-12 лет, они жаловались на головокружение.

Дарья Васенина

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