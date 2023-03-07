«Ведомости»: MR Group претендует на покупку недостроенного женского центра Элины Быстрицкой

Участок на Цветном бульваре, на котором находится недостроенный женский центр актрисы Элины Быстрицкой, может перейти ООО «Специализированный застройщик "Оникс-девелопмент"». Эта компания связана с одним из крупнейших московских девелоперов MR Group, утверждают «Ведомости». Госпожа Быстрицкая подписала с московскими властями инвестиционный контракт на возведение комплекса в 1993 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Недостроенный женский центр актрисы Элины Быстрицкой

Фото: Управа Мещанского раи?она, Управа Мещанского раи?она Недостроенный женский центр актрисы Элины Быстрицкой

Фото: Управа Мещанского раи?она, Управа Мещанского раи?она

Элина Быстрицкая — советская и российская актриса театра и кино («Тихий дон», «В мирные дни», «Неоконченная повесть» и др.). 17 лет возглавляла Федерацию художественной гимнастики СССР. Умерла в 2019 году.

Решение по возможной передаче участка площадью 0,42 га на Цветном бульваре приняла градостроительно-земельная комиссия Москвы, сообщили «Ведомости» со ссылкой на документ. Одним из учредителей специализированного застройщика «Оникс-девелопмент» является ООО «УК "МР капитал"». Представитель компании не ответил на запрос. Источники «Ведомостей» подтвердили интерес MR Group к активу. Партнер Ricci M&A Петр Виноградов отметил, что рядом с этим местом строит комплекс элитных апартаментов «Цвет 32» партнер MR Group — компания Hutton Development, одним из акционеров которых является сын совладельца MR Group Романа Тимохина Владимир.

Инвестиционный контракт на строительство центра духовного и физического совершенствования женщины «Эллина» был подписан в 1993 году. Работы на площадке начались в 2001 году, когда доля проекта перешла «Социальной инициативе» Николая Карасева. В 2005 году строительство было приостановлено из-за возбужденного против руководства «Социальной инициативы» дела. В 2014 году владелец долгостроя центр духовного и физического совершенствования женщины «Женский центр» был признан банкротом. Осенью 2022 года имущество компании было выставлено на торги, но они не состоялись из-за требования департамента городского имущества. Московское ведомство настаивало на сносе здания и освобождении площадки из-за долга по аренде территории.

В феврале арест с территории был снят, был объявлен новый аукцион. Он состоится в марте, стартовая цена — 2 млрд руб. Арбитражный управляющий владельца долгостроя Игорь Жаров заявил «Ведомостям», что «информация о прекращении реализации проекта и расторжении договора аренды» не соответствует действительности.

Леонид Уварчев