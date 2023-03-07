Спрос на услуги няни в Ижевске вырос на 16% с начала 2023 года

В столице Удмуртии спрос на услуги няни вырос на 16% с начала 2023 года, сообщает пресс-служба Авито Услуги. При этом в период с 2020 по 2022 год интерес увеличился на 53%, а наиболее показательным стал послепандемийный 2021 год (рост 41%). Средняя стоимость услуги начинается от 250 руб. в час.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Кроме того, в этом году на 18% вырос спрос и на услуги специалистов по уборке, а количество предложений от клинеров — на 13%. При этом за последние три года интерес к клинингу увеличился на 172%. В среднем по городу простая уборка одной жилой комнаты стартует от 400 руб.

Помимо простой и генеральной уборки жилья среди популярных услуг также чистка ковров, рост спроса на которую составил 17%, мягкой мебели — 86%, уборка после ремонта — 30%.