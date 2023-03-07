Из Татарстана в зону спецоперации призвали 35 медработников

Из Татарстана в зону специальной военной операции на Украине были призваны 35 медработников, включая восемь врачей, 24 человек из числа среднего персонала и трое сотрудников из числа немедицинского персонала. Об этом журналистам сказал руководитель Минздрава республики Марсель Миннуллин.

Также добровольно на военную службу отправились еще 12 медработников. Среди них — семь врачей и пять человек из числа среднего персонала. За всеми ушедшими на спецоперацию рабочие места сохраняются. Кроме того, их семьям оказывают такую же поддержку, как и другим семьям мобилизованных.

"Ъ-Казань"