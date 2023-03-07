Прямая линия с главой Перми пройдет в соцсети 9 марта

Глава Перми назвал дату прямого эфира с жителями города. «Как и обещал, озвучиваю новую дату прямого эфира на моей странице “ВКонтакте” — 9 марта в 19:00. Отвечу на вопросы, которые вы поднимали под предыдущим анонсом, и на сообщения, поступившие в ходе самого эфира»,— написал господин Демкин в своем телеграм-канале.

Ранее прямую линию с жителями глава Перми планировал провести 2 марта, однако мероприятие было отложено. Алексей Демкин регулярно общается с жителями города в формате прямых линий. Последний раз такое мероприятие проводилось в декабре прошлого года.