Жительницу Минусинска осудили за ложный донос на собственного сына

Жительницу Минусинска суд признал виновной в ложном доносе на собственного сына. Информация появилась на сайте Минусинского городского суда.

Уголовное дело по ч.1 ст. 306 УК РФ (Заведомо ложный донос) поступило в суд октябре 2022 года. Согласно решению суда обвиняемая решила посадить своего 26-летнего сына. Для этого жительница Минусинска обратилась к своей знакомой с просьбой написать заявление в отношении своего сына якобы по факту его угрозы убийством. Знакомая на это согласилась.

Фигурантка дела по телефону обратилась в дежурную часть минусинского МВД и заявила об угрозе убийством в отношении своей знакомой. По данному факту была проведена проверка. По ее результатам в возбуждении дела было отказано из-за отсутствия состава преступления.

Приговором Минусинского городского суда женщину признали виновной в ложном доносе, ей назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ.

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Сергей Балин