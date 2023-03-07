Замминистра дорожного хозяйства Ставрополья покинет должность

Заместитель главы министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Борис Борисов уйдет со своей должность по собственному желанию 10 марта, сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на самого экс-чиновника.

По данным информагентства, Борис Борисов перейдет на работу в другую отрасль. Куда — не уточняется. Борис Борисов занимал свой пост с 2020 года и являлся одним из главных лиц ведомства.

Как сообщал ранее губернатор региона Владимир Владимиров, в ближайшем будущем на Ставрополье будет создано новое министерство транспорта. До увольнения господина Борисова предполагалось, что именно он возглавит новое ведомство.

Анастасия Назарова