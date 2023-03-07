В Советском районе двоих полицейских заподозрили в коррупции

В Саратовской области возбуждено уголовное дело о получении взятки сотрудниками полиции. Об этом сообщает СУ СК.

По предварительным данным, 3 марта на трассе в Советском районе двое сотрудников ДПС получили взятку в сумме 12 тыс. руб. за не составление протокола и не привлечение к административной ответственности водителя.

Противоправная деятельность сотрудников выявлена ОРЧ СБ ГУ МВД и УФСБ по Саратовской области.

Руководством ГУ МВД назначило проведение служебной проверки. При подтверждении вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к установленной законом ответственности, уточнили в пресс-службе ведомства.

Марина Ковалева