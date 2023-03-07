Мэрия Воронежа не разрешила поменять градостроительную документацию участков рядом с усадьбой Лосевых-Шатиловых

В Воронеже отклонено предложение об изменении градостроительной документации для застройки двух смежных участков ИЖС напротив Лосевского парка с усадьбой Лосевых-Шатиловых Сталь фон Гольштейн. Как следует из распоряжения мэрии облцентра, предложение касалось участков по улице Гринько, 10.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь шла о возможности изменений территориальной зоны рекреационно-туристического регламента на зону индивидуальной жилой застройки в правилах землепользования и застройки. По данным публичной кадастровой карты, два участка с площадью 696 кв. м и 335 кв. м имеют кадастровую стоимость 1,8 млн руб. и 877 тыс. руб. соответственно.

По адресу ул. Гринько, 10 зарегистрировано АУ ВО “Пансионат с лечением “Репное”, бенефициаром которого является региональное правительство. На базе пансионата действует Центр по работе с одаренными детьми Воронежской области. Кроме того, по этому адресу находится усадьба Лосевых-Шатиловых Сталь фон Гольштейн с парком и храмом. По соседству с участками территория застроена элитными коттеджами.

Владимир Зоркий