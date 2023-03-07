Количество пассажиров на Куйбышевской железной дороге в феврале выросло на 18,8%

В феврале по Куйбышевской железной дороге перевезены более 1,1 млн пассажиров, что на 18,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 863 тыс. пассажиров ездили на пригородных поездах, еще 302,2 тыс. пассажиров — на поездах дальнего следования, сообщает минтранс Башкирии. Пассажирооборот также вырос в феврале на 38,6%.

Всего с начала года по Куйбышевской железной дороге отправлено более 2,4 млн пассажиров, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в дальнем следовании — 693 тыс. пассажиров, в пригородном сообщении – 1,7 млн пассажиров.

Карина Мамаева

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