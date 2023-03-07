Зарплатные запросы женщин в Свердловской области на 20 тыс. рублей ниже, чем у мужчин

Средняя зарплата, которую женщины из Свердловской области указывают в своих резюме, составляет 40 тыс. руб., что на 20 тыс. руб. ниже, чем хотят получать мужчины. При этом, несмотря на более низкие зарплатные ожидания, женщинам сложнее найти работу, следует из исследования hh.ru. Так, 59% опрошенных свердловчанок жалуются, что им сложно найти работу с достойной заработной платой, еще 44% женщин не могут найти работу недалеко от дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В целом на женщин приходится 52% активных резюме в Свердловской области. Наиболее популярные вакансии среди свердловчанок – менеджеры по продажам, администраторы и продавцы. Планируя сменить профессию, женщины чаще всего рассматривают в качестве новой сферы IT, административного персонала и искусства.

Во время поисков работы женщины проявляют себя намного активнее мужчин. Так, среди них 53% предпочитают не ждать и откликаться на вакансии самостоятельно, среди мужчин – 43%.

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