Депутат Саратовской облдумы Дмитрий Полулях поздравил женщин с 8 марта

Милые наши женщины!

Примите самые добрые поздравления с Днем 8 Марта!

Во все времена вы являетесь для нас неиссякаемым источником доброты, которая согревает мир и делает его светлее. Невозможно представить нашу жизнь без ваших заботливых рук, без вашей мудрости и доброты. Вы умеете то, что не дано ни одному мужчине — быть сильными и слабыми одновременно, целеустремленными и нежными, умными и очень красивыми. Мы восхищаемся вашей уникальной способностью успевать все в этой жизни: строить блестящую профессиональную карьеру, постоянно учиться чему-то новому, добиваться успехов в любых делах и начинаниях, заботиться о своих близких.

Ради вас, дорогие женщины, во имя вашего счастья и любви совершаются все великие подвиги и повседневные дела!

В нашей области живут и работают талантливые, умные, активные женщины, которые ярко проявляют себя в самых разных сферах деятельности, активно участвуют в общественной жизни, добиваются блестящих профессиональных достижений.

Дорогие женщины!

Пусть весеннее тепло этого праздника согреет душу и сердце, защитит от невзгод и тревог, подарит радость от общения с друзьями и близкими.

Желаю солнечного настроения, улыбок и гармонии во всем!

Дмитрий Полулях, депутат Саратовской областной думы