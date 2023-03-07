Встреча семей бойцов СВО с главой Удмуртии прошла в Воткинске

6 марта в Воткинске прошла встреча главы Удмуртии Александра Бречалова с супругами и метерями жителей республики, выполняющих боевой долг в зоне СВО. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, на встрече обсудили меры поддержки и настрой военнослужащих.

В частности, глава региона выразил благодарность женщинам за «мудрость, терпение и силу духа», а также отметил, что их поддержка влияет на настрой бойцов. Отдельно прошло обсуждение дополнительной гуманитарной помощи, которую отправляют жители региона в зону СВО.

Участницы встречи поблагодарили всех жителей Удмуртии и отметили, как согревают мужчин посылки из дома. Особенно важна для бойцов техника, пиломатериалы и инструменты для обустройства укрепсооружений.

Господин Бречалов отметил, что семьи бойцов спецоперации могут обратиться с любым вопросом в городскую администрацию, где им обязательно помогут в решении ситуации. «Один на один с проблемой мы вас не оставим»,— подчеркнул глава региона.