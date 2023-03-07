Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Встреча семей бойцов СВО с главой Удмуртии прошла в Воткинске

6 марта в Воткинске прошла встреча главы Удмуртии Александра Бречалова с супругами и метерями жителей республики, выполняющих боевой долг в зоне СВО. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, на встрече обсудили меры поддержки и настрой военнослужащих.

В частности, глава региона выразил благодарность женщинам за «мудрость, терпение и силу духа», а также отметил, что их поддержка влияет на настрой бойцов. Отдельно прошло обсуждение дополнительной гуманитарной помощи, которую отправляют жители региона в зону СВО.

Участницы встречи поблагодарили всех жителей Удмуртии и отметили, как согревают мужчин посылки из дома. Особенно важна для бойцов техника, пиломатериалы и инструменты для обустройства укрепсооружений.

Господин Бречалов отметил, что семьи бойцов спецоперации могут обратиться с любым вопросом в городскую администрацию, где им обязательно помогут в решении ситуации. «Один на один с проблемой мы вас не оставим»,— подчеркнул глава региона.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...