Башкирии для перевода транспорта на газ выделят 89,3 млн рублей

В 2023 году Башкирия получит 89,3 млн руб. из федерального бюджета на переоборудование транспорта на газовое топливо, сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров на совещании в правительстве региона. Это в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. В текущем году планируется переоборудовать более 3,6 тыс. транспортных средств, в том числе общественный транспорт и коммунальную технику.

По словам Андрея Назарова, в прошлом году на метан переоборудовали около 1,1 тыс. транспортных средств. Из бюджета республики предоставляются субсидии компаниям для строительства газозаправочных станций, сообщил премьер-министр. В республике функционирует 51 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция.

Майя Иванова

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