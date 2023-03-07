Объем выдачи автокредитов в Челябинской области сократился на 40%

В 2022 году банки выдали в Челябинской области 14,2 тыс. автокредитов на общую сумму 14,37 млрд руб. По сравнению с 2021 годом показатель снизился на 47% по количеству и на 40% — по объему. Средний чек, напротив, вырос на 13%, до 1 млн руб., сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Среди десяти регионов-лидеров в этом виде кредитования наиболее ощутимо объем выдачи сократился в Москве — на 48%, до 71,3 млрд руб. Число оформленных автокредитов в столице снизилось на 52%, до 41,3 тыс. шт. Объем выдачи займов этого вида существенно сократился в Краснодарском крае (-46%), Санкт-Петербурге и Московской области — на 41%.

За год в Челябинской области также снизилось количество и объем выданных кредитов в точках продаж (POS-кредитов) — на 31% и 23% соответственно. Всего в 2022 году в регионе выдали 130 тыс. таких займов на 6,03 млрд руб. Средний чек по POS-кредитам по сравнению с 2021-м вырос на 11% и достиг 46 тыс. руб.