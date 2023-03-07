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Начальником УМВД по Саратову стал Игорь Кравцов

Личному составу управления МВД по Саратову представили нового начальника. Им стал ранее исполнявший обязанности на этом же посту Игорь Кравцов, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В органы ныне 42-летний полковник полиции Кравцов пришёл в 2004-м году. Он прошёл путь от оперуполномоченного отдела уголовного розыска до замначальника УМВД — начальника полиции УМВД по Саратову. С 2016-го по 2021-й возглавлял третий отдел городской полиции.

Напомним, пост начальника регионального МВД освободился в октябре 2021 года после выхода на пенсию Андрея Чепурного, возглавлявшего ведомство с марта 2017-го. До Игоря Кравцова обязанности на этом посту исполнял бывший начальник седьмого отделения полиции Саратова Александр Коробков.

Дарья Васенина

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