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В Курганской области продажи крепкого алкоголя выросли почти на 20% в 2022 году

По итогам 2022 года розничные продажи крепкого алкоголя в Курганской области выросли на 19,7% по сравнению с 2021 годом. В среднем на одного человека приходилось 5,5 л водки, коньяка и ликероводочной продукции крепче 25 градусов в год. Такие данные представлены в исследовании FinExpertiza.

Кроме крепкого алкоголя в Курганской области в прошлом году выросло потребление пива на 5,6%, до 71,7 л в среднем на человека. При этом вино зауральцы стали пить меньше: розничные продажи винодельческой продукции снизились на 5%, до 5,3 л на человека в год. По динамике роста продаж крепкого алкоголя Курганская область лидирует среди регионов Уральского федерального округа. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ, где рост продаж составил 10,9% (до 10,5 л), затем следуют Челябинская (10,3%, до 6,5 л), Свердловская (10,1%, до 7,8 л) и Тюменская (8,4%, до 7,1 л) области. Меньше всего продажи коньяка и водки выросли в Ханты-Мансийском АО – на 2,2%, до 7,8 л на человек в год.

В среднем по России продажи крепкого алкоголя выросли на 7,5%, до 6,8 л на человека в 2022 году. Пиво и вино в целом по стране стали покупать реже на 0,1% (54,2 л на человека) и 5,5% (6,2 л) соответственно. Наибольшим спросом алкоголь пользуется у жителей северных и дальневосточных регионов. Лидерами по розничным продажам крепкого спиртного стали Карелия – 15,5 л на человека за год, Сахалинская область – 14,9 л, Республика Коми – 14,6 л, Магаданская область – 14,1 л, Камчатский край – 12,4 л. Также в первой десятке Ненецкий АО (12,2 л), Архангельская (12,2 л), Вологодская (12,1 л), Мурманская области (11,8 литра) и Чукотский АО (11,4 л). В этих регионах уровень потребления водки, коньяка и другого крепкого алкоголя превосходит среднероссийский показатель от 1,7 до 2,3 раза.

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