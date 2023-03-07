Власти Крыма планируют провести Ялтинский международный экономический форум в конце сентября

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) предварительно планируют провести в конце сентября 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова.

Он подчеркнул, что средства для проведения мероприятия есть. Сейчас прорабатывается вопрос о приглашении на форум делегаций.

ЯМЭФ проходит в Крыму с 2015 года. Однако последний раз его организовали в 2019 году. Тогда в форуме участвовали более 4,5 тыс. человек. В тот год было подписано 102 соглашения на общую сумму 215 млрд руб. В следующие два года форум не проводился из-за пандемии. В 2022 году мероприятие сначала перенесли с весны на осень, а позже — на 2023 год. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что ЯМЭФ планируется организовать в первом полугодии 2023 года, затем — во втором квартале.

Татьяна Ручкина

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