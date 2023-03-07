23-летнего жителя Уфы задержали в Удмуртии за серию спланированных краж из супермаркетов

В столице Удмуртии поместили в следственный изолятор 23-летнего жителя Уфы. Молодого человека подозревают в серии краж из крупных супермаркетов города, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Установлено, что молодой человек с подельником приехали в Ижевск в июле прошло года, чтобы красть товарно-материальные ценности из магазинов. Так, за один день они обокрали два гипермаркета в Первомайском районе. В обоих случаях они набирали в тележку детские смеси и другие товары, после чего покидали магазины через закрытые терминалы кассовых зон. Затем преступники покинули Удмуртию, а похищенное сбыли в другие регионах.

Общий ущерб оценивается почти в 200 тыс. руб.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела.