Рынок новых легковых автомобилей в Челябинской области снизился на 34,2%

В январе-февраля в Челябинской области приобрели 3036 легковых автомобиля. Это на 34,2%, или на 1577 единиц, меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В том числе в январе снижение составило 42,8%, в феврале — 25,5%. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе агентства «Автостат».

По сведениям Ассоциации европейского бизнеса, в целом по России продажи легковых автомобилей за два месяца сократились на 62,5%, до 74,4 тыс. По итогам февраля снижение составило 62,1%.

Самой востребованной маркой в прошлом месяце стала Lada — продажи отечественных автомобилей составили 21,6 тыс. шт. Следом идут Chery (6,8 тыс. шт.), реализация которых выросла в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом, Haval (5,04 тыс. шт.), Geely (3,3 тыс. шт.) и Kia (3,2 тыс. шт. В число лидеров рынка вошли Hyundai (2,5 тыс. шт.), китайские Exeed (2,1 тыс. шт.) и Omoda (1822 шт.), а также Toyota (1,44 тыс. шт.), продажи которой сократились на 80%.