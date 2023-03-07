Бывшего начальника краевого УКСа отправили на строгий режим

Ленинский суд Перми признал виновным во взяточничестве бывшего начальника управления капстроительства Пермского края Дмитрия Левинского и приговорил к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 15 млн руб.

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Суд счел доказанной версию следствия о том, что в 2018 году господин Левинский получил взятку в размере 2,961 млн руб. от директора ООО «Инвестжилстрой» Алексея Шилова. Деньги полагались за госконтракты на строительные и ремонтные работы.

В отношении господина Левинского рассматривается также дело о мошенничестве при строительстве зоопарка. Кроме того, он приговорен к трем годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за злоупотребление полномочиями при строительстве поликлиники в Кировском районе Перми.