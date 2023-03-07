Самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу в Казани после приземления

В аэропорту Казани самолет, летевший из Самары, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На его борту находились 35 пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних, и три члена экипажа, никто не пострадал. На самолете нет «видимых повреждений», сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел примерно в 23:35 6 марта. Как говорится в сообщении прокуратуры в Telegram, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы «после приземления воздушного судна при выруливании со взлетно-посадочной полосы».

Татарская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. Она проверит «все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных лиц» и примет меры к виновным «при наличии оснований».

Леонид Уварчев