Здоровье по «Лайту»

Группа компаний «Лайт» открыла многопрофильную клинику на улице Пермской, 25, которая стала одним из самых современных медицинских центров в Перми. На 4 тыс. квадратных метров разместились детское и взрослое отделения, отделение лучевой терапии, стоматология и центр превентивной медицины «Жизнелогия». За сутки персонал клиники может принять до 1,2 тыс. пациентов. Философия коллектива ГК «Лайт» заключается в индивидуальном подходе к каждому пациенту, вокруг которого создается зона комфорта. Методы превентивной медицины, а также новейшее оборудование позволяют не только выявлять заболевания на ранней стадии, но и предупредить их развитие. Записаться на прием к любому специалисту можно через мобильное приложение буквально за несколько кликов.
Создание центра заботы о здоровье на Пермской, 25, стало третьим проектом ГК «Лайт» в Прикамье. В краевой столице уже работают многопрофильная клиника и диагностический центр. Общий объем инвестиций группы компаний на территории региона превысил 500 млн руб. Новая клиника разместилась в здании, которые было специально спроектировано для оказания медицинских услуг. Удобная локация центра дает возможность быстро добраться до высококвалифицированных специалистов из любого района Перми.
Расположение помещений и зонирование пространства на территории центра здоровья создает максимальный комфорт для пациентов. Например, процедурный кабинет размещен в непосредственной близости от гардероба, что позволяет максимально сократить временные затраты пациента. Эта же задача решалась и при зонировании помещений отделения лучевой терапии, где посетители максимально быстро могут пройти все необходимые исследования на самом современном оборудовании. К их услугам цифровой рентген, маммограф, компьютерный и магнитный томографы. «Еще пять-десять лет назад процедура томографии занимала около часа, – рассказывает главный врач центра Михаил Лянгазов, – сейчас обследование можно пройти за 15–20 минут. Новые технологии позволяют не только экономить время, но и значительно снизить лучевую нагрузку на организм.
Сегодня в центре сохранения здоровья трудятся около 150 медицинских работников высокого класса. В перспективе их количество будет увеличено еще на 100 человек. Пациенты могут получить консультации любого специалиста – от терапевта до сосудистого хирурга, и тут же сдать все необходимые анализы, результаты которых сразу же загружаются в мобильное приложение. При необходимости врачи могут даже проводить так называемые операции одного дня, восстановление после которых не требует госпитализации. Отдельная гордость клиники – центр превентивной медицины «Жизнелогия», деятельность которого направлена на предупреждение заболеваний. «В работе с пациентами мы применяем комплексный подход, – отмечает Михаил Лянгазов, – то есть лечащий врач может привлечь для обследования и лечения целую команду докторов, которая найдет подход к каждому пациенту, поставит верный диагноз и составит индивидуальный план лечения». Клиенты центра превентивной медицины записываются на прием через отдельную регистратуру, консультации врачей и медицинские манипуляции проводятся в индивидуальном кабинете. «Не вы приходите к доктору, а доктор к вам», – пояснил главный врач центра.
Особое отношение у коллектива центра сохранения здоровья «Лайт» к маленьким пациентам, для которых создано целое детское отделение. Оно укомплектовано всеми специалистами, помощь которых может понадобиться ребенку. В штате клиники есть даже неонатолог, поэтому наблюдаться в центре дети могут практически сразу после рождения. Также к услугам юных пациентов – медицинские осмотры перед поступлением в садик, школу или отправкой в детский лагерь. Для гармоничного развития подрастающего поколения в детском отделении клиники работает кабинет ЛФК.
Целый этаж в центре здоровья отведен для оказания стоматологических услуг. Отделение укомплектовано самым современным южнокорейским оборудованием. Пациенты могут получить терапевтическую и хирургическую помощь, воспользоваться услугами ортодонта и ортопеда.
Пациенты могут записаться на прием как «традиционным» способом – по телефону, так и через удобное мобильное приложение «Здоровье Лайт» буквально за три клика. В приложение загружаются результаты анализов, а также заключения врачей. Таким образом, клиент получает своего рода электронную медицинскую карту, которая, как и мобильный телефон, всегда находится под рукой.
Центр сохранения здоровья «Лайт» готов работать как с физическими, так и с юридическими лицами по полисам ДМС и на основании прямых договоров. Речь идет как о проведении профосмотров, так и о лечении работников. «У нас есть огромный опыт взаимодействия со страховыми компаниями, – рассказывает директор по продажам ГК «Лайт» Александр Художидков. – Представители страховщиков уже были в нашем центре и смогли убедиться, что своих клиентов они отдают в надежные руки».
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
ООО «ДОКТОР ЛАЙТ»
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