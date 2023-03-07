Синоптики прогнозируют возвращение на Кубань аномального тепла

В Краснодарский край вернется аномальное тепло. По данным центра погоды «Фобос», уже 7 марта в регионе осадки прекратятся и начнет быстро повышаться температура.

В Сочи 7 марта прогнозируется еще +11°, что даже немного ниже нормальных значений. Но затем воздух прогреется до +14…+15°, а в более континентальных районах и до +17…+18°.

Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, 8 марта в Краснодаре ожидается до 18...19 градусов тепла, в Сочи — до 16...17, в Крыму — около 13...15. По прогнозам синоптика, в Международный женский день теплая погода также будет в Приморье, Хакасии, Тыве, Чите, Забайкалье, Хабаровском крае, на юге Западной Сибири и Красноярского края.

В прошлые дни Кубань оказалась в эпицентре стихии. Из-за этого в районе Сочи только за полдня выпало более 30 мм осадков, что составляет четверть месячной нормы. В связи с этим в Адлерском районе сошел оползень и оказалась частично перекрыта автодорога. По данным «Фобос», такое же количество осадков обрушилось и в окрестностях Краснодара, что вызвало провалы грунта.

Татьяна Ручкина

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