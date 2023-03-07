Число заболевших гриппом и ОРВИ в Челябинской области выросло на четверть

В Челябинской области снова растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. С 27 февраля по 5 марта зарегистрировано более 105 случаев на 10 тыс. населения. Это на 26,5% превышает показатель предыдущей недели, сообщает региональное управление Росприроднадзора.

Сегодня уровень заболеваемости превышает эпидемический порог на 24,2% в целом и на 65% – среди взрослого населения Челябинской области. За прошедшую наделю рост числа заболевших зафиксирован во всех возрастных категориях: среди взрослых – на 30,5%, детей 7-14 лет – на 22,1%, 3-6 лет – на 18,8%, до 3 лет – на 18,4%.

По данным на 6 марта учебный процесс из-за карантина по гриппу и ОРВИ приостановлен в 26 классах 14 школ региона.