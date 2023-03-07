В Челябинской области 8 марта пустят поезда до горнолыжных курортов

Дополнительные рейсы пригородных поездов назначили в Челябинской области 8 марта. Электрички в связи с днем отдыха посреди рабочей недели запустят до Новоабзаково и Миасса, где расположены горнолыжные курорты, сообщает Свердловская пригородная компания.

Так, 8 марта назначен дополнительный рейс Челябинск – Миасс в рамках мультимодального маршрута Челябинск – Миасс – ГЛК «Солнечная долина». Электропоезд отправится из Челябинска в 8:35, из Миасса – в 17:18.

Кроме того, 8 марта электропоезд «Ласточка» будет курсировать по маршруту Челябинск – Новоабзаково (ГЛК «Абзаково»). Из регионального центра рейс отправится в 6:30 и прибудет в Новоабзаково в 11:59. Обратный рейс стартует в 16:10, прибудет в Челябинск в 21:43. Предусмотрены остановки на станциях Троицк, Тамерлан, Карталы, Магнитогорск и Ташбулатово. Для пассажиров предусмотрен бесплатный трансфер от станций до ГЛК «Абзаково» и ГЛЦ «Банное».

Пригородный поезд Полетаево-1 – Челябинск, курсирующий только по рабочим дням, 8 марта отменен.