На Алтая директора школы осудили за хищение свыше 1 млн рублей

В Бийске (Алтайский край) суд приговорил к трем годам условно директора школы, признав ее виновной в присвоении вверенных средств и служебном подлоге (ст. 160 УК РФ и ст. 192 УК РФ). Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Речь в деле идет о незаконном трудоустройстве в образовательное учреждение «мертвых душ». Согласно версии следствия, в период с 2019-го по 2021 год директор школы трудоустроила на должности дворника, вахтера, рабочего по обслуживанию и ремонту зданий, а также уборщика четырех своих знакомых. Их зарплатные карты она забрала себе. По подсчетам следствия, за указанный период директор школы похитила около 1,1 млн руб.

Хищения выявили сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю. По их материалам следственные органы возбудили уголовное дело.

Илья Николаев