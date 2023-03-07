На Кубани зарегистрировали увеличение количества термических аномалий

В первую декаду марта на территории Краснодарского края зарегистрировали рост количества термических аномалий. В связи с этим существует вероятность возникновения единичных очагов природных пожаров от палов сухой растительности, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Подобные явления также могут произойти в Калининградской области и на юге Забайкальского края. Ученые отмечают, что на территории Кубани, Адыгеи и Крыма уже отсутствует снежный покров.

Кроме того, на реках Кубани прошли снего-дождевые паводки с поднятием уровней воды до 70 см. Из-за прогнозируемых осадков смешанной фазы и активного снеготаяния в горах региона сохраняются риски подтоплений низменных участков местности и расположенных на них объектов инфраструктуры.

Татьяна Ручкина

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