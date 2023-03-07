«Отрасль очень чувствительна к тому, что происходит вокруг»

За минувший год рынок жилой недвижимости претерпел заметные изменения. После роста объемов продаж весной 2022 года спрос на квартиры уменьшился, но вскоре ситуация улучшилась. Что этому способствовало и что происходит в настоящее время, рассказал исполнительный директор флагманского офиса «Самолет плюс» в Уфе Марат Баймухаметов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Баймухаметов, исполнительный директор Перспектива24Самолет

Марат Баймухаметов, исполнительный директор Перспектива24Самолет



2022 год был сложным для всей экономики страны, поскольку она столкнулась с вызовами, которых не было никогда раньше. При этом нельзя сказать, что ситуация была исключительно мрачной – речь скорее о непривычно быстрой смене трендов, к которым рынку пришлось приспосабливаться.

Например, в марте прошлого года рынок недвижимости переживал всплеск активности. Резкое повышение ставки ЦБ до рекордных 20% привело к ажиотажному росту спроса: покупатели, успевшие получить одобрения по ипотеке от банков на старых условиях, стремились использовать возможность и поскорее решить жилищный вопрос. К тому же многие с целью обезопасить свои накопления решили вложить их в недвижимость, скупая сначала наиболее ликвидные лоты, а затем уже и остатки. Из-за ажиотажа количество сделок на рынке било рекорды, но он же и спровоцировал рост цен.

После такого всплеска спрос просел – в первую очередь из-за фактически запретительной ключевой ставки, особенно на контрасте с привычными 8-9%. Эта фаза продолжалась до конца весны. Цены почти не росли, а на вторичном рынке продавцы, желающие побыстрее найти покупателя, стали предлагать дисконты. Примечательно, что в Уфе проходили сделки даже с ипотечной ставкой в 20% –у тех, кто не успел заранее получить одобрение и имел сильную необходимость в жилье.

Третий этап изменений на рынке начался с лета, когда была снижена ключевая ставка до более комфортного уровня в 11%, что привело к оживлению рынка. Небольшими темпами, но все же количество покупателей росло. Если, например, в годы пандемии и высокого спроса благодаря программам льготной ипотеки рынком правил продавец, то примерно с июня 2022 года произошла трансформация в сторону рынка покупателя. Предложение на вторичном рынке превышает спрос, и как следствие, происходит коррекция цен. Цены на новостройки не снижаются, однако появляются акционные программы от застройщиков. В борьбе за покупателя девелоперы стали предлагать ипотечные программы с околонулевыми ставками, рассрочки и даже кешбэк. В результате рынок начал оживать, этот тренд продолжается до сих пор, несмотря на то, что регулятор отреагировал на изменение подходов к стимулированию продаж, фактически ограничив такие акции из-за рисков для финансовой системы.

Если говорить о рынке Уфы, здесь цены на недвижимость не претерпели серьезных изменений; думаю, что и впредь они останутся стабильными. На первичном рынке, по крайней мере, в среднесрочной перспективе, темпы строительства должны сохраниться ввиду продолжительности девелоперского цикла и финансирования проектов банками. Количество сделок может немного снизиться, но в денежном выражении объемы продаж сохранятся по причине продолжительного периода роста цен начиная с 2020 года, который наблюдался даже в прошедшем году.

Подводя итог, можно сказать, что после прошлогодней весенней стагнации рынок ожил, ситуация стабилизировалась как минимум на среднесрочную перспективу. Если, конечно, не произойдет форс-мажоров: все же эта отрасль очень чувствительна к тому, что происходит вокруг – это очень хорошо видно на графиках сделок как на вторичном, так и на первичном рынках.