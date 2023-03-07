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Коммерсантъ FM
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Япония во второй раз не смогла вывести на орбиту новую ракету-носитель

В Японии отменили запуск новой тяжелой ракеты-носителя НЗ со спутником дистанционного зондирования Земли. Двигатель второй ступени не смог включиться, на ракету передали сигнал о самоуничтожении. Об этом сообщила пресс-служба Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Ракету-носитель запустили с космодрома Танэгасима в 10:37 по токийскому времени (04:37 мск). Ее полет был прерван, так как JAXA не получила сообщение о включении двигателя во второй ступени ракеты.

Министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Кэйко Нагаока заявила, что власти создатут штаб для расследования провала миссии. «Крайне прискорбно, что запуск ракеты-носителя закончился провалом. Мы сожалеем, что не оправдали ожидания населения»,— сказала госпожа Нагаока (цитата по ТАСС).

H3 должна стать основной ракетой-носителем Японии для вывода на орбиту полезной нагрузки. Она может выводить до четырех тонн на солнечно-синхронную орбиту и около восьми тонн на геопереходную орбиту. Первый пуск НЗ был назначен на 17 февраля, но был отменен из-за отказа двигателей боковых ускорителей первой ступени.

Олеся Павленко

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