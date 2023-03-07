Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Россия и Китай отказались выступать на заседании Совбеза ООН по сирийскому химическому досье

Представители России и Китая не выступали на ежемесячном заседании Совета безопасности ООН, посвященном сирийскому химическому досье. Они находились в зале на заседании, но не сделали каких-либо заявлений, пишут «РИА Новости» и ТАСС.

Как пояснили «РИА Новости» в Совбезе, российская и китайская делегация «не видят ценности в этой дискуссии».

В феврале российский постпред при ООН Василий Небензя на консультации Совбеза по сирийскому химическому досье заявил, что по этой теме в последнее время было много «абсолютно пустых заседаний». Он утверждал, что бесполезность встреч «была очевидна для всех».

Официальное правительство Сирии не раз обвиняли в использовании химического оружия в ходе военных действий в стране. Аналогичные заявления также звучали в адрес России. Сирия и Россия отрицают использование химического оружия.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...