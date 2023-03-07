Россия и Китай отказались выступать на заседании Совбеза ООН по сирийскому химическому досье

Представители России и Китая не выступали на ежемесячном заседании Совета безопасности ООН, посвященном сирийскому химическому досье. Они находились в зале на заседании, но не сделали каких-либо заявлений, пишут «РИА Новости» и ТАСС.

Как пояснили «РИА Новости» в Совбезе, российская и китайская делегация «не видят ценности в этой дискуссии».

В феврале российский постпред при ООН Василий Небензя на консультации Совбеза по сирийскому химическому досье заявил, что по этой теме в последнее время было много «абсолютно пустых заседаний». Он утверждал, что бесполезность встреч «была очевидна для всех».

Официальное правительство Сирии не раз обвиняли в использовании химического оружия в ходе военных действий в стране. Аналогичные заявления также звучали в адрес России. Сирия и Россия отрицают использование химического оружия.

Олеся Павленко