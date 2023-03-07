РБК: Минобороны предложило сохранять служебное жилье за семьями участников военной операции

Минобороны России подготовило законопроект о внесении поправок в федеральный закон «О статусе военнослужащих», который расширит права военнослужащих по контракту на жилье. Согласно проекту, семьям военнослужащих за рубежом и в «отдельных регионах России» сохранят возможность жить в служебном или арендуемом жилье вне зависимости от изменения места службы. Аналогичные меры поддержки могут ввести для сотрудников войск национальной гвардии. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

Минобороны предлагает для военннослужащих по контракту за пределами России и в отдельных регионах закрепить следующее права:

Право находиться в списках нуждающихся в специализированном жилье.

Право на обеспечение служебным жильем, общежитиями или арендованными жилыми помещениями по прежнему месту службы, а также использовать предоставленное ранее жилье.

Право на денежную компенсацию за аренду жилья, если ведомство не может предоставить служебное.

Правительство определит позже, военных из каких регионов затронут эти меры, а также порядок расчета компенсации за аренду. В пояснительной записке к законопроекту необходимость этих мер объясняется присоединением к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«В свете происходящих в мире событий и с учетом принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области встречаются случаи, когда члены семьи военнослужащего не могут последовать к его месту прохождения военной службы на территории Российской Федерации»,— сказано в документе.

По информации РБК, законопроект внес глава Минобороны Сергей Шойгу 6 марта на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности. Его уже одобрили. Когда инициативу внесут в Госдуму, не сообщается.

Олеся Павленко